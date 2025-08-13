СБУ оголосила в розшук чинного нардепа
Нардепа від ОПЗЖ Христенка оголосили в розшук
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на МВС.
Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.
Його розшукують за переховування від органів досудового розслідування.
Федір Христенко – чинний народний депутат від забороненої політсили "Опозиційна платформа – За життя". Напередодні повномасштабної війни Христенко втік за кордон і відтоді не повертався в Україну. Зараз він проживає в ОАЕ.
Нагадаємо, Служба безпеки України офіційно повідомила про підозру народному депутату Федору Христенку у державній зраді та оголосила його агентом російської спецслужби ФСБ.
