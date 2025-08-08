фото: Костопольский городской совет в Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление политической силы в Facebook.

"Мы считаем, что каждый украинец должен стать в защиту Украинского Государства. Любые действия против мобилизации – оскорбляют память о наших погибших собратьях, пренебрежение всеми воинами, всеми свободовцами, которые с достоинством воюют за Украину. Исходя из этого, хотя Виктор Москвич не являлся членом ВО "Свобода", но представлял нас в Костопольском городском совете, Ровенская областная организация ВО "Свобода" начинает процедуру его отзыва", - говорится в сообщении.

Вероятно речь идет об инциденте, произошедшем 4 августа. В тот день в Ровно два гражданских автомобиля заставили остановиться машину ТЦК, которая везла военнообязанного. Тогда автомобиль ТЦК попал в ДТП.