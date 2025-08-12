10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 17:15

Силы обороны перебрасывают дополнительные силы на Донетчину из-за прорыва россиян

12 августа 2025, 17:15
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинские военные принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава.

"Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить враждебные группы. В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы меры по блокированию групп противника в определенном районе", - говорится в сообщении.

Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи.

Напомним, 11 августа армия РФ прорвала украинскую оборону на 10 км неподалеку от Допрополья Донецкой области. По словам военных, россияне обошли украинские позиции и пытаются укрепиться.

