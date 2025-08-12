Сили оборони перекидають додаткові сили на Донеччину через прорив росіян

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські військові вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

"Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі", - йдеться у повідомленні.

Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи.

Нагадаємо, 11 серпня армія РФ прорвала українську оборону на 10 км неподалік Допропілля на Донеччині. За словами військових, росіяни обійшли українські позиції і намагаються закріпитися.