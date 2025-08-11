Россияне прорвали фронт в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ прорвала украинскую оборону на 10 км неподалеку от Допрополья в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Шо на фронте?".

Как отмечается, трасса Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяное.

"Ситуация критическая", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что россияне массово опрокидывают технику на Запорожское и Донецкое направления. По информации директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, наблюдатели насчитали по меньшей мере 15 тралов с танками и 10 с другими видами бронетехники, более 30 грузовиков с БК, а также топливозаправщики.