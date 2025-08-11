Россияне прорвали фронт в Донецкой области
Армия РФ прорвала украинскую оборону на 10 км неподалеку от Допрополья в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Шо на фронте?".
Как отмечается, трасса Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяное.
"Ситуация критическая", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что россияне массово опрокидывают технику на Запорожское и Донецкое направления. По информации директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, наблюдатели насчитали по меньшей мере 15 тралов с танками и 10 с другими видами бронетехники, более 30 грузовиков с БК, а также топливозаправщики.
Силы ПВО ночью обезвредили 59 российских беспилотниковВсе новости »
11 августа 2025, 08:18Минус 1000 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
11 августа 2025, 07:25Помощь Украине оружием продолжится вне зависимости от встречи Трампа и Путина, – Рютте
11 августа 2025, 07:03
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Оккупанты принудительно вывезли в РФ 15 детей из Николаевской области
11 августа 2025, 21:15Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали фото с последствиями
11 августа 2025, 20:35Встреча Зеленского и Путина: Трамп раскрыл свои планы
11 августа 2025, 20:00Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
11 августа 2025, 19:28Поджигал квартиру и наблюдал: в Днепре произошел пожар, погибли люди
11 августа 2025, 19:27Главная автостанция Запорожья разрушена почти полностью: в ОВА показали последствия российской атаки
11 августа 2025, 18:31Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
11 августа 2025, 18:29Туристическую компанию из Львова обвиняют в организации экскурсий на русском языке
11 августа 2025, 17:44В Запорожье авто застряло в реке
11 августа 2025, 17:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все блоги »