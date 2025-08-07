12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07 августа 2025, 14:13

Пора завершать войну, спасибо всем, кто помогает, - Зеленский

07 августа 2025, 14:13
фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

Об этом сообщил глава страны Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, Украина и Германия имеют общее видение необходимости скорейшего завершения войны на условиях достойного мира. Глава государства подчеркнул, что "параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия".

Президент подчеркнул, что война идет именно на европейской территории, а Украина является ее неотъемлемой частью. В этом контексте он отметил, что наше государство уже находится в процессе переговоров по вступлению в Европейский Союз.

"Поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов", - заметил Зеленский.

Он также сообщил, что стороны скоординировали позиции по вопросам безопасности и договорились продолжить диалог. Кроме того, инициирована онлайн-встреча советников безопасности с участием Украины, стран Европы и Соединенных Штатов для дальнейшего согласования подходов к урегулированию конфликта.

Отдельно президент упомянул о подготовке потенциальных мирных форматов с участием лидеров разных стран. По его словам, сейчас обсуждаются два двухсторонних формата и один трехсторонний.

"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и США провели телефонный разговор, во время которого обсуждали важные вопросы безопасности. По словам Зеленского, Россия демонстрирует большую готовность к прекращению огня.

война Владимир Зеленский переговоры Владимир Путин мирный план
06 августа 2025
07 августа 2025
