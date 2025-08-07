фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.

Об этом сообщил глава страны Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, Украина и Германия имеют общее видение необходимости скорейшего завершения войны на условиях достойного мира. Глава государства подчеркнул, что "параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия".

Президент подчеркнул, что война идет именно на европейской территории, а Украина является ее неотъемлемой частью. В этом контексте он отметил, что наше государство уже находится в процессе переговоров по вступлению в Европейский Союз.

"Поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов", - заметил Зеленский.

Он также сообщил, что стороны скоординировали позиции по вопросам безопасности и договорились продолжить диалог. Кроме того, инициирована онлайн-встреча советников безопасности с участием Украины, стран Европы и Соединенных Штатов для дальнейшего согласования подходов к урегулированию конфликта.

Отдельно президент упомянул о подготовке потенциальных мирных форматов с участием лидеров разных стран. По его словам, сейчас обсуждаются два двухсторонних формата и один трехсторонний.

"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и США провели телефонный разговор, во время которого обсуждали важные вопросы безопасности. По словам Зеленского, Россия демонстрирует большую готовность к прекращению огня.