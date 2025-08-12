Виїзд чоловіків закордон можуть спростити

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон

Про це 12 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Я доручив це уряду", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що наразі є обмеження до 18 років, але невдовзі чоловіки у віці 18-22 роки зможуть виїжджати за кордон.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану та в умовах загальної мобілізації заборонено виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам віком 18-60 років.

Як повідомлялось, правоохоронці провели масштабну операцію з ліквідації нових каналів уникнення мобілізації у трьох регіонах. За такі "послуги" зловмисники вимагали від 5 до 11 тисяч доларів США.