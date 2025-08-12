Виїзд чоловіків закордон можуть спростити
Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон
Про це 12 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.
"Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Я доручив це уряду", – заявив Зеленський.
Президент зазначив, що наразі є обмеження до 18 років, але невдовзі чоловіки у віці 18-22 роки зможуть виїжджати за кордон.
Нагадаємо, на період дії воєнного стану та в умовах загальної мобілізації заборонено виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам віком 18-60 років.
Як повідомлялось, правоохоронці провели масштабну операцію з ліквідації нових каналів уникнення мобілізації у трьох регіонах. За такі "послуги" зловмисники вимагали від 5 до 11 тисяч доларів США.
