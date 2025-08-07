19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 23:44

Стало известно, почему учителя не могут оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+

07 августа 2025, 23:44
иллюстративное фото: из открытых источников
Оформить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+ для учителей пока технически невозможно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в ведомстве, в приложении Резерв+ сейчас доступна функция оформления отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего, профессионального образования и научных учреждений, сведения о которых содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

В то же время, в Минобразования отметили, что сведения о работниках заведений общего среднего образования не вносят в ЕГЕБО. Это означает, что оформить отсрочку через приложение Резерв+ для них пока технически невозможно.

Как сообщалось, Резерв+ расширил список отсрочок от мобилизации. По данным разработчиков, новый функционал в приложении Резерв+ должен помочь работникам образования быстро оформить отсрочку от мобилизации.

Резерв+ бронь от мобилизации Минобороны общество приложение
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
