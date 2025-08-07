Стало известно, почему учителя не могут оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+

иллюстративное фото: из открытых источников

Оформить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+ для учителей пока технически невозможно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в ведомстве, в приложении Резерв+ сейчас доступна функция оформления отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего, профессионального образования и научных учреждений, сведения о которых содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

В то же время, в Минобразования отметили, что сведения о работниках заведений общего среднего образования не вносят в ЕГЕБО. Это означает, что оформить отсрочку через приложение Резерв+ для них пока технически невозможно.

Как сообщалось, Резерв+ расширил список отсрочок от мобилизации. По данным разработчиков, новый функционал в приложении Резерв+ должен помочь работникам образования быстро оформить отсрочку от мобилизации.