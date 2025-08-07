12:43  07 августа
07 августа 2025, 13:32

До $11 тысяч: разоблачены новые схемы уклонения от мобилизации, задержаны семь организаторов

07 августа 2025, 13:32
Фото: Служба безопасности Украины
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную операцию по ликвидации новых каналов избегания мобилизации в трех регионах - на западе, севере и в центре страны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В рамках специальных мер правоохранители задержали семерых лиц, которые организовывали незаконную переправку мужчин за границу или изготовляли фиктивные документы для освобождения от воинской обязанности. За такие "услуги" злоумышленники потребовали от 5 до 11 тысяч долларов США.

В Закарпатье разоблачили жителя Киева, который за деньги перевозил уклонистов до границы под видом пациентов скорой помощи. Для прикрытия он оборудовал свой микроавтобус проблесковыми маячками, медицинскими наклейками и спецсигналами, пытаясь проезжать блокпосты без проверок. Также в Раховском районе задержан 58-летний мужчина с криминальным прошлым, который указывал военнообязанным нелегальные маршруты побега в страны Евросоюза. Один из вариантов предполагал пересечение реки Тиса на пограничном участке.

В Черкасской области в поле зрения правоохранителей попал житель Звенигородского района. Он организовывал оформление поддельных медицинских справок, подтверждающих инвалидность детей военнообязанных. Такие документы давали основания для выезда за пределы Украины. Для реализации схемы мужчина использовал личные контакты среди медицинских работников. В то же время в Прилуках, что на Черниговщине, задержаны четыре человека, которые через мессенджеры передавали информацию о расположении мобильных блокпостов ТЦК и позиции Сил обороны.

Задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через границу, препятствование работе Вооруженных сил в военное время и злоупотребление влиянием. Все фигуранты взяты под арест. В случае доказательства вины им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина пытался дать взятку пограничнику. По данным следствия, речь идет о попытке незаконного пересечения границы в направлении Молдовы.

