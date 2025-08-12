Украинские работы для армии: еще 8 новых платформ кодифицированы в июле

Фото: Минобороны Украины

В июле Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 8 новых наземных роботизированных комплексов (НРК). Все они отечественного производства

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Большинство из допущенных в июле НРК способны выполнять:

логистические задачи,

эвакуацию раненых,

специальные операции

Среди новинок — универсальные многофункциональные платформы, которые сконструированы на гусеничных или колесных шасси, оснащены современными системами связи и передачи видео, способны работать в сложных погодных условиях и преодолевать значительные расстояния.

С начала 2025 года Минобороны уже кодифицировало и допустило к эксплуатации 40 наземных роботизированных комплексов, все украинского производства.

Для сравнения в 2024 году было допущено почти 60 НРК, в 2023 – только 13.

Напомним, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно-управляемый боевой модуль "САБЛЯ МК19(М)". Он предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

Ранее сообщалось, что в мае ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер".

