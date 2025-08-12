07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
00:25  12 августа
Вступительная кампания-2025: какие самые популярные профессии среди абитуриентов
12 августа 2025, 07:15

ВСУ ликвидировали около 1000 оккупантов, уничтожили пять танков и 26 артсистем россиян

12 августа 2025, 07:15
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 980 солдат. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 65 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

    Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.08.25 ориентировочно составили:

    Напомним, разведчики уничтожают беспилотниками логистику российских захватчиков в Сумской области. Подразделение ГУР контролирует пространство, уничтожая любые цели россиян на земле и в небе, оказывая постоянную поддержку украинской пехоте на передовых позициях.

    фронт война оккупанты потери россиян российская армия
    РФ сбросила авиабомбы на село в Запорожской области: ранен мужчина, разрушен дом
    12 августа 2025, 09:37
    Россияне ударили по учебному подразделению ВСУ: один военный погиб, еще 11 ранены
    12 августа 2025, 09:20
    На Закарпатье задержали 19 нелегалов, пытавшихся пересечь границу со Словакией
    12 августа 2025, 08:55
    В Днепре экс-правохранитель организовал два подпольных игровых заведения
    12 августа 2025, 08:50
    На Житомирщине женщина хотела прыгнуть с моста: ее спасли полицейские
    12 августа 2025, 08:47
    В Украине — наивысший уровень пожарной опасности: список областей
    12 августа 2025, 08:32
    Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка на встречке влетела в грузовик
    12 августа 2025, 08:28
    В Киеве объявили подозрение экс-начальнику воинской части, нанесшему государству более 15 млн грн убытков
    12 августа 2025, 08:12
    На Прикарпатье спасатели помогли туристу, который заблудился в горах
    12 августа 2025, 07:59
    В Херсоне 18-летний юноша избил и изнасиловал 71-летнюю женщину
    12 августа 2025, 07:48
