07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
07:14  11 августа
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
07:49  11 августа
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 11:07

"Оккупанты воют от беспомощности": в ГУР показали уничтожение логистики врага на Сумщине

11 августа 2025, 11:07
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот
Читайте також
українською мовою

Разведчики ГУР уничтожают беспилотниками логистику российских захватчиков

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ, передает RegioNews.

Сводный отряд мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины, в состав которого вошли бойцы подразделения "Кракен", Международного легиона и управления беспилотных систем, успешно работает на фронте в Сумской области.

Боевая задача отряда – сделать невозможным любое движение врага и отрезать его от поставок боеприпасов, горючего, продовольствия и другого обеспечения.

Подразделение контролирует пространство, уничтожая любые цели россиян на земле и в небе, оказывая постоянную поддержку украинской пехоте на передовых позициях.

По данным ГУР, на участке фронта, где работают беспилотники, оккупанты "уже воют друг другу от беспомощности" – любая попытка передвижения становится для них роковой.

Напомним, ранее операция украинской разведки на Сумщине нанесла серьезный удар по тылу оккупантов. По предварительным данным, были уничтожены не менее 334 российских военных, еще более 550 получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты Сумская область фронт потери россиян ГУР российская армия
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
У Потапа и Насти Каменских, как сообщают, есть сын, проживающий в Испании
11 августа 2025, 12:25
О пренебрежение к военным в тылу: кто имеет право критиковать
11 августа 2025, 12:25
В Киеве будут судить мужчину, который ограбил женщину на детской площадке
11 августа 2025, 12:13
В Украине продолжается масштабная "облава" на уклонистов: уже почти 30 подозрений
11 августа 2025, 12:04
В Киеве растет количество госпитализаций с COVID, все больше пациентов в тяжелом состоянии
11 августа 2025, 11:54
Из-за непогоды без света остались более 100 населенных пунктов
11 августа 2025, 11:42
На Волыни сообщают о затонувшем человеке: что известно о его гибели
11 августа 2025, 11:25
В Одесской области 22-летнего парня будут судить за подготовку теракта
11 августа 2025, 11:20
Женщина зарезала сожителя во время застолья в многоэтажном доме Днепровского района Киева
11 августа 2025, 11:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »