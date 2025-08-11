Фото: скриншот

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ, передает RegioNews .

Сводный отряд мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины, в состав которого вошли бойцы подразделения "Кракен", Международного легиона и управления беспилотных систем, успешно работает на фронте в Сумской области.

Боевая задача отряда – сделать невозможным любое движение врага и отрезать его от поставок боеприпасов, горючего, продовольствия и другого обеспечения.

Подразделение контролирует пространство, уничтожая любые цели россиян на земле и в небе, оказывая постоянную поддержку украинской пехоте на передовых позициях.

По данным ГУР, на участке фронта, где работают беспилотники, оккупанты "уже воют друг другу от беспомощности" – любая попытка передвижения становится для них роковой.

Напомним, ранее операция украинской разведки на Сумщине нанесла серьезный удар по тылу оккупантов. По предварительным данным, были уничтожены не менее 334 российских военных, еще более 550 получили ранения.