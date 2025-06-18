фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно-управляемый боевой модуль "САБЛЯ МК19(М)" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что "САБЛЯ МК19(М)" предназначена для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

"Система интегрируется как на наземные роботизированные комплексы, так и на транспортные средства", - заявили в Минобороны.

В то же время этот модуль может вести огонь прямой или косвенной наводкой, поражать врага по координатам с закрытых позиций.

Напомним, в мае ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер".

Ранее парк наземных платформ ВСУ пополнил уникальный робот-амфибия "UNEX UGV".