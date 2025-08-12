Українські роботи для армії: ще 8 нових платформ кодифіковано у липні

Фото: Міноборони України

Протягом липня Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 8 нових наземних роботизованих комплексів (НРК). Усі вони — вітчизняного виробництва

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Більшість із допущених у липні НРК здатні виконувати:

логістичні завдання,

евакуацію поранених,

спеціальні операції.

Серед новинок — універсальні багатофункціональні платформи, які сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, оснащені сучасними системами зв’язку і передачі відео, здатні працювати в складних погодних умовах та долати значні відстані.

З початку 2025 року Міноборони вже кодифікувало та допустило до експлуатації 40 наземних роботизованих комплексів, усі — українського виробництва.

Для порівняння у 2024 році було допущено майже 60 НРК, у 2023 — лише 13.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" українського виробництва. Він призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

Раніше повідомлялося, що в травні ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".

Читайте також: Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії