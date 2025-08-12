10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 10:31

Українські роботи для армії: ще 8 нових платформ кодифіковано у липні

12 серпня 2025, 10:31
Читайте также на русском языке
Фото: Міноборони України
Читайте также
на русском языке

Протягом липня Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 8 нових наземних роботизованих комплексів (НРК). Усі вони — вітчизняного виробництва

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Більшість із допущених у липні НРК здатні виконувати:

  • логістичні завдання,
  • евакуацію поранених,
  • спеціальні операції.

Серед новинок — універсальні багатофункціональні платформи, які сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, оснащені сучасними системами зв’язку і передачі відео, здатні працювати в складних погодних умовах та долати значні відстані.

З початку 2025 року Міноборони вже кодифікувало та допустило до експлуатації 40 наземних роботизованих комплексів, усі — українського виробництва.

Для порівняння у 2024 році було допущено майже 60 НРК, у 2023 — лише 13.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" українського виробництва. Він призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

Раніше повідомлялося, що в травні ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".

Читайте також: Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Міноборони війна ЗСУ армія фронт виробництво роботи роботизовані комплекси
ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів, знищили пʼять танків і 26 артсистем росіян
12 серпня 2025, 07:15
"Окупанти виють від безпорадності": у ГУР показали знищення логістики ворога на Сумщині
11 серпня 2025, 11:07
Окупанти масово перекидають техніку на Запорізький напрямок і Донецький напрямки, – Андрющенко
11 серпня 2025, 09:38
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
На Волині — понад 300 аварій з дітьми з початку року: половина через мопеди
12 серпня 2025, 11:13
У Дніпрі чоловік через ревнощі вдарив ножем у живіт свого гостя
12 серпня 2025, 11:09
На Хмельниччині врятували жінку, яку віднесло течією на SUP-дошці на Дністрі
12 серпня 2025, 11:08
У Херсоні поліцейського засудили до трьох років за побиття військового
12 серпня 2025, 10:59
На Львівщині в ДТП постраждали дві людини: пенсіонерка та 16-річний хлопець
12 серпня 2025, 10:57
В Одесі затримали 18-річного юнака з психотропами на 20 млн грн
12 серпня 2025, 10:51
У Києві ділок за $15-25 тисяч оформлював фейкові довідки ВЛК для ухилення від служби
12 серпня 2025, 10:49
На Миколаївщині майже добу гасять масштабну пожежу в Андріївському лісовому урочищі
12 серпня 2025, 10:34
12 тисяч доларів за "таксі" до Молдови та Румунії: на лаві підсудних - троє чоловіків
12 серпня 2025, 10:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »