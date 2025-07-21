Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии

Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего

Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего

скриншот с видео

Российско-украинская война, которая продолжается в полномасштабном формате уже четвертый год, серьезно изменила понимание современной войны. Несмотря на то, что многие шаги (прежде всего со стороны российского агрессора) откровенно напоминают уже даже не Вторую, а Первую мировую войну, некоторые моменты демонстрируют миру, какими будут войны будущего.

"Паутина" и роботы на Харьковщине

Это, например, операция "Паутина", о которой еще будет говорено и писано не только в печати, но и в тематической литературе. А если говорить глубже, масштабнее и глобальнее – это тотальная роботизация процесса утилизации враждебных юнитов. (Извините за совершенно неприсущий войне сленг компьютерных игр, но в случае с беспилотниками возникает именно такая ассоциация, потому что видео уничтожение россиян все же очень похоже на кадры из какого-то шутера, то есть игры-стрелялки.)

Недавно на том участке фронта, который расположен в Харьковской области, произошло событие, если и не достопамятное, то точно памятное. Подразделения Третьей штурмовой бригады провели операцию по уничтожению и даже захвату в плен российских окупантов в исключительно дистанционном режиме – используя только воздушные дроны и наземные роботизированные комплексы. Считается, что это первый случай в нашей войне (а значит и во всей мировой истории войн), когда успешная операция была проведена без прямого участия военных.

И этот случай не просто войдет в историю. То есть это тоже обязательно произойдет, возможно, даже на уровне факта использования горчичного газа в июле 1917 года во время Второй битвы при Ипре (именно поэтому этот газ и называется "иприт", по месту первого военного использования). Для нас важно другое – чтобы этот образец ведения боевых действий был претворен в жизнь максимально быстро и эффективно.

Выбить главный российский козырь

Потому что ни для кого не секрет, что россияне сейчас воюют до последнего контрактника. Фактически они набирают в свою оккупационную армию людей как расходный материал. Об этом говорят даже цифры – по разным данным, количество уничтоженных и выведенных из строя российских "юнитов" за месяц фактически совпадает с количеством набранных с того же периода времени. То есть, по сути, Кремль уже перешел даже не до войны на истощение, а до войны на полное выживание.

И здесь у России, как ни крути, есть козырь. Россиян банально больше, в несколько раз больше – а плюс еще северокорейские рабы Ким Чен Ина плюс еще наемники из других стран. Все это означает, что при достаточно высоких потерях и с нашей стороны (о чем, например, говорят американцы; конечно, можно расценивать их слова как попытку давления и на Украину, мол, и вы тоже несете серьезные потери – а что, если они говорят правду?), мы просто не сможем в определенный момент противодействовать агрессору. У нас просто кончатся военные.

Так что в такой ситуации, когда мы, с одной стороны, получаем от Запада оружие в достаточно ограниченном количестве (помните, как нам пиарили тему F-16 как ключевой фактор для наступательных операций? И где эти операции? Правильно – нигде, потому что с тем количеством самолетов, которые мы получили, можно разве гоняться за дронами), а с нас по нему даже по нему поступает в дрон. страны НАТО не собираются принимать непосредственное участие в войне – приходится думать над тем, как одновременно уменьшить количество собственных потерь и оставить высокий (столь высокий, чтобы остановить наступление) уровень потерь оккупационной армии.

Как Украина меняет лицо войны

В этом направлении уже совершаются определенные действия. Да, фактически в беспилотном, без непосредственного участия военнослужащих Украина победила Россию на Черном море. Также происходит сейчас на фронте атак по территории страны-агрессора – украинские дроны долетают уже туда, куда даже после начала этого процесса трудно было представить, а операция "Паутина" открыла новые горизонты в направлении роботизации процесса войны. Собственно, появление сил беспилотных систем и назначение впоследствии на должность руководителя этого рода войск офицера "из земли", с более чем свежим боевым опытом - свидетельствует о правильных шагах в этом направлении.

И вот теперь – буквально беспилотное сражение на линии столкновения, на фронте, где, казалось бы, не обойтись без непосредственного использования человеческого ресурса. Но, как видим, это вполне возможно. При соответствующей подготовке и оснащении. Проще говоря – где у командования были а) обученные дроноводы, б) воздушные дроны и наземные роботизированные комплексы, там все это уже произошло. И случилось успешно.

Этот кейс представляет собой полную противоположность процессу "бусификации", который продолжается в украинских городах и селах. И важно, чтобы пример роботизированного боя на Харьковщине постепенно (чем раньше, тем лучше) пережал в головах высшего военного командования ВСУ советскую тему "чем больше солдат бросим в бой, тем лучше". Лучше не будет, потому что у нас потенциальных солдат просто меньше. Единственное преимущество – на наших бусифицированных государство не тратит такие деньги, как россияне на своих контрактников, хотя это, откровенно говоря, сомнительное преимущество. (Плюс неизвестно, действительно ли российское правительство выплачивает все те обещанные средства, возможно, их просто не успевают/не спешат перевести на карточки оккупантов, а через месяц-два уже некому и переводить.)

Так что образцово-показательный роботизированный бой Третьей штурмовой должен немедленно стать образцом для всех остальных. Если мы хотим не проиграть эту войну. А проигрышем станет не только потеря части территорий, но и, как в Парагвае 160 лет назад, потеря огромного количества населения (мужского прежде всего, но не только; считается, что эта латиноамериканская страна в Войне Тройного Альянса 1864-1870 годов потеряла вплоть до 70%). не на 95% - со всеми вытекающими последствиями). Без которого даже та территория, которая сохранится под контролем украинского правительства, окажется ненужной, потому что на ней некому будет жить и работать.