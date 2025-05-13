ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс "Спайдер" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Комплекс "Спайдер" имеет модификации для выполнения логистического обеспечения и определенных инженерных задач.

НРК "Спайдер" имеет компактные размеры — в кузове военного пикапа помещается два робота. Наземная роботизированная платформа весит чуть больше 50 кг и может перевозить до 100 кг полезного груза.

"Особенностью роботизированных платформ является их маневренность и простота в управлении, способность работать в зоне действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы, выполнять сложные маневры в ограниченном пространстве", — заявили в Минобороны.

Отмечается, что "Спайдеры" динамически преодолевают крутые склоны, могут двигаться с креном. Заряда аккумуляторов платформы хватает на несколько часов непрерывного движения.

Напомним, ранее Силы обороны получили наземный роботизированный комплекс "Ослик" украинского производства.

Также недавно парк наземных платформ ВСУ пополнил уникальный робот-амфибия "UNEX UGV" украинского производства.