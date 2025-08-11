19:28  11 августа
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
11 августа
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
11 августа
Служебный пес помог задержать четырех мужчин на границе с Румынией
11 августа 2025, 20:00

Встреча Зеленского и Путина: Трамп раскрыл свои планы

11 августа 2025, 20:00
Фото: YouTube
Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления перед встречей с Путиным. На этот раз он высказался по поводу встречи с президентом Украины

Об этом президент США заявил во время встречи с журналистами, передает RegioNews.

По словам Дональда Трампа, после встречи с российским диктатором он хочет организовать встречу Зеленского и Путина. При этом он пока не уверен, присутствовал бы он сам на такой встрече.

"В конце концов, я посажу их двоих в одну комнату. Я буду там или меня не будет. И я думаю, что это решится", – сказал Трамп.

Напомним, Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. Также несколько европейских лидеров обнародовали совместное заявление о мирном урегулировании конфликта в Украине. В нем они подчеркивают важность честного завершения войны, но детали предложенных шагов остаются неизвестными.

