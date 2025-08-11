Фото: ОП

На тлі зустрічі Путіна та Трампа диктатор не змінює планів. За словами Володимира Зеленського, РФ все ще готується до наступу

Про це сказав президент України під час звернення до народу 11 серпня, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, Росія готується до нових наступів. Він зазначив, що РФ переміщує для цього свої війська на тлі запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна.

"Путін налаштований на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації", - каже Зеленський.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. Також кілька європейських лідерів оприлюднили спільну заяву про мирне врегулювання конфлікту в Україні. У ній вони підкреслюють важливість чесного завершення війни, але деталі пропонованих кроків залишаються невідомими.

Згодом президент США заявив, що він хоче організувати також зустріч Зеленського та Путіна. При цьому Дональд Трамп невпевнений в тому, чи буде сам присутній там.