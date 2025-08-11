РФ перебрасывает дополнительные силы в Запорожскую область

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне перебрасывают дополнительные силы и технику на Ореховское и Гуляйпольское направления в Запорожской области

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу".

"По данным разведки, противник опрокидывает еще определенные силы и средства на Запорожские направления: Ореховский и Гуляйпольский", - сообщил он.

Также Волошин отметил, что есть информация о опрокидывании штатной техники вражеских Воздушнодесантных войск (ВДВ).

Как сообщалось, российские захватчики массово опрокидывают технику на Запорожское и Донецкое направления. По словам директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, украинские специалисты насчитали по меньшей мере 15 тралов с танками и 10 с другими видами бронетехники, а также более 30 грузовиков.