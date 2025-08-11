Повернення з окупації: 14-річну українку врятували від інтернату в РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україні вдалося врятувати 14-річну дівчину, яку російські окупанти намагались примусово вивезти до інтернату в Російській Федерації

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Зазначається, що після загибелі батька — українського військового — дівчина залишилася в тимчасово окупованому регіоні разом із родичами.

Російські органи опіки чинили тиск на сім'ю й відкрито погрожували примусовим вилученням дитини.

Завдяки швидкій роботі Української мережі за права дитини, за добу вдалося оформити всі документи, організувати безпечний маршрут і евакуювати дівчинку на підконтрольну Україні територію.

Наразі вона у безпеці, поруч із бабусею, яка чекала на неї багато років. Дитина отримує психологічну та соціальну допомогу для адаптації.

Нагадаємо, у так званій "ДНР" вирішили опублікувати каталог українських дітей. Так загарбники пропонують росіянам забирати дітей у свої родини.

Раніше видання Time присвятило обкладинку українським дітям, яких вкрала РФ. Також журналісти розповіли історію 11-річного хлопчика Сергія. Він через ефект російської пропаганди навіть спочатку відмовлявся спілкуватися з родичами в Україні.