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Известный журнал TIME опубликовал статью об украинских детях, украденных россиянами. В частности, рассказывается печальная история об 11-летнем Сергее

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Журнал TIME посвятил обложку и статью украинским детям, похищенным россиянами. В статье отмечают, что чем дольше украинские дети будут оставаться в России, тем сложнее будет вернуть их и реинтегрировать. В частности, из-за эффекта от российской пропаганды.

В одном случае 11-летний мальчик Сергей отказывался общаться со своими родственниками в Украине только спустя несколько месяцев в российской "приемной" семье.

"Они полностью промыли ему мозги. Они убедили его, что Украину уничтожили, что он умрет от голода, если вернется", — рассказывала его сестра после того, как ей удалось вернуть мальчика домой.

Фото: TIME

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, как россияне предлагали обменять украинских детей , которых украла РФ, на военных. Украинский лидер назвал это безумием, ведь дети не военнопленные.