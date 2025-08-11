Фото: ОВА

В результате российских ударов по Днепропетровской области в ночь на 11 августа пострадали два человека

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

С вечера 10 августа россияне продолжали бить по Никопольщине, применяя БПЛА и артиллерию. От вражеских атак подвергались райцентр, Мировская, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады.

В результате обстрелов пострадал 52-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Повреждены более десятка частных домов, еще два – загорелись. Побиты четыре хозяйственных постройки, авто.

По Великомихайловской громаде Синельниковского района россияне попали КАБом. По Межевской – БпЛА.

Там пострадал 31-летний мужчина, его госпитализировали. Разрушены два магазина, побитый лицей.

На фото – Никопольщина.

Напомним, аварийно-спасательные работы на месте обстрела Запорожья 10 августа завершены. В результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек.