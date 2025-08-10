Телеведущий Орест Дрималовский стал новым спикером Минобороны
Министерство обороны Украины получило нового официального представителя
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает RegioNews.
Должность занял телеведущий Орест Дрималовский, который до этого завершил службу в рядах десантно-штурмовых войск. О своем назначении он сообщил в социальных сетях, отметив, что для него это новый этап с новыми вызовами и ответственностью.
До работы в оборонном ведомстве Дрымаловский имел значительный опыт в СМИ. Он работал на телеканалах "Первый Западный" и "СТБ", где занимался подготовкой и ведением информационных и публицистических программ. Его карьера в журналистике длилась много лет, что, вероятно, стало одной из причин выбора кандидата на эту должность.
В Министерстве обороны новоназначенный спикер будет отвечать за публичную коммуникацию и информирование общества о деятельности ведомства. Ранее в ведомстве отмечали, что роль спикера предусматривает не только работу со СМИ, но и активное участие в формировании информационной политики во время военного положения.
