Фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Должность занял телеведущий Орест Дрималовский, который до этого завершил службу в рядах десантно-штурмовых войск. О своем назначении он сообщил в социальных сетях, отметив, что для него это новый этап с новыми вызовами и ответственностью.

До работы в оборонном ведомстве Дрымаловский имел значительный опыт в СМИ. Он работал на телеканалах "Первый Западный" и "СТБ", где занимался подготовкой и ведением информационных и публицистических программ. Его карьера в журналистике длилась много лет, что, вероятно, стало одной из причин выбора кандидата на эту должность.

В Министерстве обороны новоназначенный спикер будет отвечать за публичную коммуникацию и информирование общества о деятельности ведомства. Ранее в ведомстве отмечали, что роль спикера предусматривает не только работу со СМИ, но и активное участие в формировании информационной политики во время военного положения.

