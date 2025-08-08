17:15  08 августа
Большинство украинцев стремятся к завершению войны путем переговоров, - опрос Gallup
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 17:39

В Киеве простились с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену

08 августа 2025, 17:39
фото: Украинская правда
Виктория скрылась в августе 2023 года на оккупированной РФ территории

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

О смерти Виктории стало известно в октябре 2024 года. На ее теле были обнаружены следы многочисленных пыток.

"Лети, птичка! Спасибо тебе за все - твою невероятную смелость, служение и преданность. А мы сделаем все возможное, чтобы выяснить кто и как это сделал", - написала на своей странице после церемонии прощания главный редактор УП Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva.

Напомним, Виктория Рощина – украинская журналистка, погибшая в российском плену в прошлом году. Она начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, освещая судебные решения и уголовные события. После начала полномасштабной войны Рощина начала освещать жизнь на оккупированных территориях, в частности, осаду Мариуполя. Делала материалы для таких медиа, как Украинская правда, Радио Свобода и Общественное.

В августе 2023 года Рощина пропала без вести во время поездки в оккупированную часть Запорожской области для подготовки материала. Она была задержана русскими военными и удерживалась сначала в Энергодаре, а позже в Мелитополе. Впоследствии ее перевезли в российский Таганрог.

Как сообщалось, в мае 2025 года россияне убили троих украинских журналистов. Среди них – Вячеслав Кобржицкий, Василий Довбуш и Богдан Лысенко.

