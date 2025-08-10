Фото: Міністерство оборони України

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Посаду обійняв телеведучий Орест Дрималовський, який до цього завершив службу у лавах десантно-штурмових військ. Про своє призначення він повідомив у соціальних мережах, зазначивши, що для нього це новий етап із новими викликами та відповідальністю.

До роботи в оборонному відомстві Дрималовський мав значний досвід у медіа. Він працював на телеканалах "Перший Західний" та "СТБ", де займався підготовкою та веденням інформаційних і публіцистичних програм. Його кар'єра в журналістиці тривала багато років, що, ймовірно, стало однією з причин вибору кандидата на цю посаду.

У Міністерстві оборони новопризначений речник відповідатиме за публічну комунікацію та інформування суспільства про діяльність відомства. Раніше у відомстві зазначали, що роль речника передбачає не лише роботу зі ЗМІ, а й активну участь у формуванні інформаційної політики під час воєнного стану.

