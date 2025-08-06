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06 августа 2025, 20:13

Резерв+ расширил перечень отсрочок от мобилизации: что изменилось

06 августа 2025, 20:13
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фото: иллюстративное
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Новый функционал в приложении Резерв+ поможет работникам образования быстро оформить отсрочку от мобилизации

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Эта возможность позволяет педагогам легче оформить отсрочку, если они отвечают определенным критериям.

Чтобы получить отсрочку, работник должен иметь в реестре ЕГЕБО запись об основном месте работы. Также нужно подтвердить зарплатную ставку не менее 0,75 ставки. Кроме того, в реестре должна быть отметка об участии в учебном процессе или занятии административной преподавательской должности.

Процедура оформления отсрочки стандартна: в приложении "Резерв+" нужно нажать на три точки в верхнем углу главного экрана, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" и выбрать соответствующую категорию. Этот шаг облегчает подачу заявления для педагогов, которые могут оставаться работать без мобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут оплачивать штрафы за неявку по повестке через приложение "Резерв+". Минобороны проводит бета-тестирование новой функции и ищет участников с имеющимися штрафами.

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Украина штраф оборона Министерство отсрочка мобилизация Резерв+
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