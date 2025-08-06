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Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Эта возможность позволяет педагогам легче оформить отсрочку, если они отвечают определенным критериям.

Чтобы получить отсрочку, работник должен иметь в реестре ЕГЕБО запись об основном месте работы. Также нужно подтвердить зарплатную ставку не менее 0,75 ставки. Кроме того, в реестре должна быть отметка об участии в учебном процессе или занятии административной преподавательской должности.

Процедура оформления отсрочки стандартна: в приложении "Резерв+" нужно нажать на три точки в верхнем углу главного экрана, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" и выбрать соответствующую категорию. Этот шаг облегчает подачу заявления для педагогов, которые могут оставаться работать без мобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут оплачивать штрафы за неявку по повестке через приложение "Резерв+". Минобороны проводит бета-тестирование новой функции и ищет участников с имеющимися штрафами.