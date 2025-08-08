Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили схему, по которой военнообязанным мужчинам предлагали фиктивные медицинские документы для отсрочки от мобилизации

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

По информации следствия, в незаконной деятельности подозревают врача-терапевта одного из местных медучреждений и его знакомого.

Следователи установили, что житель Кривого Рога искал желающих "решить вопрос" со службой в армии. За деньги он предлагал организовать поддельные медицинские заключения. В схему привлекли врача, который должен был повлиять на заведующего неврологическим отделением, чтобы "пациент" якобы проходил стационарное лечение и обследование. В итоге ему должны были выдать фальшивое заключение о непригодности к военной службе.

Правоохранители задержали подозреваемых после получения денег

Свои "услуги" фигуранты оценили в 5 тысяч долларов США. После получения всей суммы их задержали правоохранители в соответствии со ст. 208 УПК Украины. В ходе обысков изъяли медицинскую документацию, черновые записи и денежные средства.

Подозреваемым инкриминируют злоупотребление влиянием, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Прокуроры уже направили в суд ходатайство об избрании мер и отстранении медика от работы.

Ранее сообщалось, учителя сталкиваются с трудностями при оформлении отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+. Как пояснили в ведомстве, воспользоваться этой функцией могут только педагоги и ученые, данные о которых внесены в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.