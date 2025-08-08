В Кривом Роге разоблачили медика и сообщника на взятке $5 тыс. за фиктивные документы для отсрочки от службы
Правоохранители разоблачили схему, по которой военнообязанным мужчинам предлагали фиктивные медицинские документы для отсрочки от мобилизации
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.
По информации следствия, в незаконной деятельности подозревают врача-терапевта одного из местных медучреждений и его знакомого.
Следователи установили, что житель Кривого Рога искал желающих "решить вопрос" со службой в армии. За деньги он предлагал организовать поддельные медицинские заключения. В схему привлекли врача, который должен был повлиять на заведующего неврологическим отделением, чтобы "пациент" якобы проходил стационарное лечение и обследование. В итоге ему должны были выдать фальшивое заключение о непригодности к военной службе.
Свои "услуги" фигуранты оценили в 5 тысяч долларов США. После получения всей суммы их задержали правоохранители в соответствии со ст. 208 УПК Украины. В ходе обысков изъяли медицинскую документацию, черновые записи и денежные средства.
Подозреваемым инкриминируют злоупотребление влиянием, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Прокуроры уже направили в суд ходатайство об избрании мер и отстранении медика от работы.
