Удар по логистике врага: поражен НПЗ в Краснодарском крае

Скриншот с видео

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено, что в результате атаки возник пожар на технологической установке по переработке газа и газовому конденсату

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что этот завод стратегически важен — его годовая перерабатывающая мощность составляет более 6 миллионов тонн нефти, что равняется 2,1% общего объема нефтепереработки в РФ.

Удар нанесли подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, украинские защитники атаковали и другие важные объекты военной инфраструктуры врага. Их поражение пока уточняется.

В Генштабе отмечают, что удары по военной инфраструктуре России будут продолжаться до полного прекращения агрессии против Украины. ВСУ системно используют все законные средства для остановки преступных действий кремлевского режима.

Напомним, в апреле украинские военные атаковали завод РФ , производящийся беспилотниками. Этими БПЛА россияне атакуют украинские города.

Читайте также: Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире