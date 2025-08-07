12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07 августа 2025, 13:48

Удар по логистике врага: поражен НПЗ в Краснодарском крае

07 августа 2025, 13:48
Скриншот с видео
Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено, что в результате атаки возник пожар на технологической установке по переработке газа и газовому конденсату

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что этот завод стратегически важен — его годовая перерабатывающая мощность составляет более 6 миллионов тонн нефти, что равняется 2,1% общего объема нефтепереработки в РФ.

Удар нанесли подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, украинские защитники атаковали и другие важные объекты военной инфраструктуры врага. Их поражение пока уточняется.

В Генштабе отмечают, что удары по военной инфраструктуре России будут продолжаться до полного прекращения агрессии против Украины. ВСУ системно используют все законные средства для остановки преступных действий кремлевского режима.

Напомним, в апреле украинские военные атаковали завод РФ , производящийся беспилотниками. Этими БПЛА россияне атакуют украинские города.

Читайте также: Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире

