Силы ПВО сбили 89 вражеских дронов: есть попадания на 11 локациях
В ночь на 7 августа россияне атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 89 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Напомним, в ночь на 7 августа враг атаковал Днепропетровскую область с помощью беспилотников – 33 БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны. В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека.