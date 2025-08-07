Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 августа россияне атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 89 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Напомним, в ночь на 7 августа враг атаковал Днепропетровскую область с помощью беспилотников – 33 БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны. В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека.