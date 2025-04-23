13:18  23 апреля
"Билет на свободу" за $50 тисяч: в Киеве разоблачили "элитную" схему для уклонистов
13:13  23 апреля
В Житомирской области мужчина обокрал пограничников
12:46  23 апреля
На Ровенщине молодежь устроила танцы возле Аллеи погибших Героев
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2025, 20:47

ВСУ поразили завод по производству ударных БпЛА в РФ – Генштаб

23 апреля 2025, 20:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Украинские военные атаковали завод на РФ, производимый беспилотниками. Этими беспилотниками россияне атакуют украинские города

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Украинские военные поразили российский завод по производству дронов на расстоянии более 1000 километров от государственной границы Украины. На этом заводе россияне делают ударные беспилотники Герань-2 типа Шахед и другие, которыми они часто атакуют украинские города.

В сутки на этом заводе производят более 400 дронов. Находится это производство в Елабугском районе Татарстана (РФ). Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. Также известно о повреждении цеха финального сборника БПЛА.

"Этот удар является справедливым ответом Украины по поводу российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", — говорят в Генштабе.

Напомним, ранее Силы обороны поразили пункт дислокации российской бригады , ударившей ракетами по Сумам. Речь идет о пункте постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине. Украинские военные атаковали цель беспилотниками.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ РФ
ВСУ ликвидировали 1210 россиян, уничтожили вражеские танки, ББМ и 85 артсистем, - Генштаб
23 апреля 2025, 11:20
Бригада "Месть" уничтожила танк и САУ россиян на Харьковщине
22 апреля 2025, 06:35
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
У Зеленского опасаются, что Трамп перестанет помогать Украине
23 апреля 2025, 21:59
В Херсоне в результате российской атаки загорелась многоэтажка
23 апреля 2025, 21:46
Стало известно, каким будет курс доллара и евро в четверг, 24 апреля
23 апреля 2025, 21:33
В Запорожской области за дрова для ВСУ переплатили 20 миллионов
23 апреля 2025, 20:59
Удар по Днепропетровщине: количество пострадавших выросло — детали
23 апреля 2025, 20:31
Соврали о ребенке: аферист выманил у жительницы Закарпатья более 3 тысяч евро
23 апреля 2025, 20:13
Россияне атаковали дроном Харьковщину, есть раненный
23 апреля 2025, 19:42
В Ровенской области мужчина напал с ножом на знакомого из-за припаркованного авто
23 апреля 2025, 19:35
На Волыни разоблачили работника сервисного центра МВД на взятке
23 апреля 2025, 19:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »