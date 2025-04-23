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Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Украинские военные поразили российский завод по производству дронов на расстоянии более 1000 километров от государственной границы Украины. На этом заводе россияне делают ударные беспилотники Герань-2 типа Шахед и другие, которыми они часто атакуют украинские города.

В сутки на этом заводе производят более 400 дронов. Находится это производство в Елабугском районе Татарстана (РФ). Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. Также известно о повреждении цеха финального сборника БПЛА.

"Этот удар является справедливым ответом Украины по поводу российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", — говорят в Генштабе.

Напомним, ранее Силы обороны поразили пункт дислокации российской бригады , ударившей ракетами по Сумам. Речь идет о пункте постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине. Украинские военные атаковали цель беспилотниками.