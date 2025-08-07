12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 13:48

Удар по логістиці ворога: уражено НПЗ у Краснодарському краї

07 серпня 2025, 13:48
Скриншот із відео
Сили оборони України завдали успішного удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Підтверджено, що внаслідок атаки виникла пожежа на технологічній установці з переробки газу та газового конденсату

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що цей завод є стратегічно важливим — його річна переробна потужність становить понад 6 мільйонів тонн нафти, що дорівнює 2,1% загального обсягу нафтопереробки в РФ.

Удару завдали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Силами безпілотних систем Збройних Сил України.

Окрім цього об'єкта, українські захисники атакували й інші важливі об’єкти військової інфраструктури ворога. Їх ураження наразі уточнюється.

У Генштабі зазначають, що удари по військовій інфраструктурі Росії триватимуть до повного припинення агресії проти України. ЗСУ системно використовують усі законні засоби для зупинки злочинних дій кремлівського режиму.

Нагадаємо, у квітні українські військові атакували завод РФ, який виробляє безпілотниками. Цими БпЛА росіяни атакують українські міста.

Читайте також: Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
