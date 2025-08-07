Удар по логістиці ворога: уражено НПЗ у Краснодарському краї

Скриншот із відео

Сили оборони України завдали успішного удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Підтверджено, що внаслідок атаки виникла пожежа на технологічній установці з переробки газу та газового конденсату

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що цей завод є стратегічно важливим — його річна переробна потужність становить понад 6 мільйонів тонн нафти, що дорівнює 2,1% загального обсягу нафтопереробки в РФ.

Удару завдали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Силами безпілотних систем Збройних Сил України.

Окрім цього об'єкта, українські захисники атакували й інші важливі об’єкти військової інфраструктури ворога. Їх ураження наразі уточнюється.

У Генштабі зазначають, що удари по військовій інфраструктурі Росії триватимуть до повного припинення агресії проти України. ЗСУ системно використовують усі законні засоби для зупинки злочинних дій кремлівського режиму.

Нагадаємо, у квітні українські військові атакували завод РФ, який виробляє безпілотниками. Цими БпЛА росіяни атакують українські міста.

Читайте також: Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі