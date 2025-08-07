За сутки украинские бойцы ликвидировали более 1000 оккупантов, – Генштаб
За прошедшие сутки, 6 августа, Силы обороны Украины уничтожили 1040 российских захватчиков, четыре танка, четыре боевых бронированных машин и 47 артсистем врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 млн. 60 тыс. военных.
Напомним, украинские пограничники показали, как уничтожили мототехнику, грузовик и танк врага в Донецкой области.
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел: сколько людей уже в безопасности
07 августа 2025, 07:47В Киеве из озера вытащили тело человека
07 августа 2025, 07:43Чиновники под подозрением: массовые разоблачения на Ивано-Франковщине и Волыни
07 августа 2025, 07:32Армия РФ обстреляла из РСЗО Гуляйполе на Запорожье: погибла женщина
07 августа 2025, 07:28Россияне расстреляли авто ГСЧС в Никополе: погиб 23-летний спасатель
07 августа 2025, 07:08Невеста бывшего вице-премьера Розенко рассказала, какие у нее отношения с его детьми
07 августа 2025, 02:40Звезда МастерШеф Эктор Хименес-Браво рассказал, почему он не общается с Николаем Тищенко
07 августа 2025, 02:20В Украине новые правила системы єЧерга- что изменится
07 августа 2025, 02:00Украина потратила на импорт кофе почти 200 миллионов долларов
07 августа 2025, 01:40
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП