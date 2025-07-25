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25 июля 2025, 21:26

Протесты продолжаются: сотни киевлян вышли на улицы

25 июля 2025, 21:26
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Фото: УП
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В Киеве начался четвертый день митингов. Люди протестуют против скандального законопроекта по НАБУ и САП

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

В Киеве около трехсот человек собрались возле театра Франко. Уже четвертый день столица митингует против ограничивающего НАБУ и САП законопроекта.

Фото: УП
Фото: УП
Фото: УП
Фото: УП

По словам участников, они собираются стихийно, и у них нет центра координации. Также они анонсировали митинг 30 июля. То есть, за день до принятия законопроекта, поданного президентом Украины Владимиром Зеленским

Напомним, украинцы во многих городах уже второй день протестуют против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества. Он также отметил, что будет представлен новый законопроект.

Уже впоследствии президент Украины подал новый законопроект. Он отметил, что это гарантии независимости антикоррупционных органов, а также реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

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