фото: Елена (@randevouzz.)

В Ровно анонсировали очередную акцию протеста, направленную против возможных ограничений в работе НАБУ и САП

Об этом на своей странице в Facebook пишет одна из инициаторов протеста Юлия Гузий, передает RegioNews.

Мероприятие должно состояться 23 июля в 19:00 у здания местного драматического театра.

Инициатор протеста призвала граждан не оставаться в стороне, она призвала жителей города приходить на акцию, не молчать и делиться информацией. Организаторы отмечают, что подобные инициативы должны привлечь внимание к угрозам независимости антикоррупционных органов.

Ожидается участие неравнодушных граждан, уже не раз выходивших на улицы в знак поддержки прозрачности и подотчетности в сфере борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который, по словам нардепа Ярослава Железняка, фактически лишает НАБУ и САП независимости.

Напомним, в Луцке проходит акция протеста против резонансных законов о НАБУ и САП.