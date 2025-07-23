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У центрі Львова другий день поспіль зібрались люди на акцію протесту. У багатьох в руках плакати із закликом скасувати скандальний законопрооєкт

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

У центрі Львова люди зібрались на другий день протестів проти законопроєкту, який обмежує роботу антикорупційних органів. На плакатах можна побачити написи "Геть від НАБУ" та "Вимагаю незалежності НАБУ і САП".

Мітинги розпочались і в інших містах. Зокрема, в Києві люди знову зібрались біля театру Франка.

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Уже в той самий день в різних містах люди почали виходити на акції протесту. Зеленський врешті підписав документ.

23 липня президент України Зеленський відреагував. Він заявив, що почув, що кажуть люди на вулицях, і в соцмережах. Президент пообіцяв подати новий законопроєкт про НАБУ і САП.