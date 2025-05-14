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14 мая 2025, 12:13

В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО

14 мая 2025, 12:13
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фото: из открытых источников
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Испанские правоохранители 14 мая задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО, который в Украине фигурирует по делу о нанесении государству ущерба на 17 миллионов гривен

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

В ведомстве не называют имени задержанного. Однако "Громадське" со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечает, что речь идет об Олеге Гладковском.

Сейчас в Испании решают вопрос об экстрадиции задержанного в Украину.

В САП напомнили, что бывший чиновник СНБО воспользовался своим служебным положением не в интересах государства, а для того, чтобы помочь извлечь выгоду компании, в которой у него и его родственников есть доля — ПАО "Богдан Моторс".

В октябре 2019 года Гладковскому было доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ноябре 2023 года экс-чиновник СНБО уехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск.

Напомним, в 2023 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по делу о хищении 13 млн гривен "Укрспецэкспорта".

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