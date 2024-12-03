01:00  03 декабря
Я тебе сейчас глаз выколю ручкой: в Полтаве работник ТЦК угрожал военнообязанному
08:10  03 декабря
В Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги
07:20  03 декабря
На мосту Патона в Киеве перевернулось авто: движение затруднено
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2024, 16:44

Министерство, которое возглавил Чернышев, будет создано на базе другого ведомства: в Кабмине объяснили

03 декабря 2024, 16:44
Читайте також українською мовою
фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Новое Министерство национального единства, которое возглавил Алексей Чернышев, не будут создавать, оно появится путем реорганизации Минреинтеграции

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

"Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины", - пояснил глава правительства.

Шмыгаль заверил, что это "институционное усиление" будет способствовать формированию стратегии по поводу того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину.

Глава правительства также добавил, что Чернышев в новой должности уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI.

Напомним, Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра - министра национального единства Украины. Также Чернышев сейчас управляет компанией Нафтогаз.

Ранее "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором обнародовала доказательства того, что НАБУ получило постановление на обыск у руководителя НАК "Нафтогаз Украины" и бывшего министра развития общин и территории Алексея Чернышева, но детективы его не провели по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса.

Также ранее сообщалось, что НАБУ провело ряд обысков у чиновников, связываемых с нынешним главой НАК "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым, по делу о коррупции в Минрегионе. В частности, следственные действия проводились у члена правления НАК "Нефтегаз Украины" Василия Володина и директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка.

Кабмин Денис Шмыгаль Алексей Чернышев Министерство
Украина получила финансовую помощь в $4,8 млрд от Всемирного банка
27 ноября 2024, 11:47
Кабмин анонсировал денежную выплату детям-сиротам ко Дню святого Николая
26 ноября 2024, 16:29
Правительство вводит новое пособие для семей с детьми: кто сможет получить 6500 грн
26 ноября 2024, 15:33
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
В Украине увеличили объемы отключений электроэнергии: информация на вечер 3 декабря
03 декабря 2024, 17:46
Выгода для всех: как Трамп может стать козырем Украины
03 декабря 2024, 17:20
Аграрии Харьковщины смогут получить помощь в разминировании: какие условия
03 декабря 2024, 17:07
На Донетчине задержали агентку, которая корректировала удары россиян по позициям ВСУ
03 декабря 2024, 16:29
В Киеве произошел масштабный пожар: горел офис
03 декабря 2024, 16:08
Львовский псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО под залог: деньги собрали его сторонники
03 декабря 2024, 16:02
В Белозерке на Херсонщине в результате обстрела погиб человек
03 декабря 2024, 15:39
В Украине возобновили предоставление статуса предприятиям для бронирования от мобилизации
03 декабря 2024, 15:28
Построил "бизнес" на судебных решениях: задержан экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда
03 декабря 2024, 15:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »