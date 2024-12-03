Министерство, которое возглавил Чернышев, будет создано на базе другого ведомства: в Кабмине объяснили

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Новое Министерство национального единства, которое возглавил Алексей Чернышев, не будут создавать, оно появится путем реорганизации Минреинтеграции

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

"Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины", - пояснил глава правительства.

Шмыгаль заверил, что это "институционное усиление" будет способствовать формированию стратегии по поводу того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину.

Глава правительства также добавил, что Чернышев в новой должности уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI.

Напомним, Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра - министра национального единства Украины. Также Чернышев сейчас управляет компанией Нафтогаз.

Ранее "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором обнародовала доказательства того, что НАБУ получило постановление на обыск у руководителя НАК "Нафтогаз Украины" и бывшего министра развития общин и территории Алексея Чернышева, но детективы его не провели по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса.

Также ранее сообщалось, что НАБУ провело ряд обысков у чиновников, связываемых с нынешним главой НАК "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым, по делу о коррупции в Минрегионе. В частности, следственные действия проводились у члена правления НАК "Нефтегаз Украины" Василия Володина и директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка.