САП и НАБУ объяснили, почему не комментируют обыски у чиновников Нацгвардии
Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным агентством не будет комментировать процесс и результаты следственных действий в уголовных производствах в отношении должностных лиц Национальной гвардии
Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews.
Правоохранительные органы подчеркивают, что не комментируют ход и результаты расследований, пока не будет собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении.
Пока ни одному лицу в рамках соответствующих уголовных производств подозрение не вручено.
В НАБУ и САП отмечают, что факт проведения следственных действий не является подтверждением вины кого-либо.
"Следственные действия, прежде всего, означают проверку версий и направлены на сбор доказательств, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления или причастности конкретных лиц", - подчеркнули в САП.
И добавили, что все официальные сообщения о результатах расследования будут появляться исключительно через официальные каналы коммуникации антикоррупционных органов.
Напомним, Министерство внутренних дел сообщило об отстранении шести должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.
Ранее ряд СМИ сообщил об длившихся два дня обысках у чиновников Нацгвардии.