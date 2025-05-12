САП и НАБУ объяснили, почему не комментируют обыски у чиновников Нацгвардии

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Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным агентством не будет комментировать процесс и результаты следственных действий в уголовных производствах в отношении должностных лиц Национальной гвардии

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews.

Правоохранительные органы подчеркивают, что не комментируют ход и результаты расследований, пока не будет собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении.

Пока ни одному лицу в рамках соответствующих уголовных производств подозрение не вручено.

В НАБУ и САП отмечают, что факт проведения следственных действий не является подтверждением вины кого-либо.

"Следственные действия, прежде всего, означают проверку версий и направлены на сбор доказательств, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления или причастности конкретных лиц", - подчеркнули в САП.

И добавили, что все официальные сообщения о результатах расследования будут появляться исключительно через официальные каналы коммуникации антикоррупционных органов.

Напомним, Министерство внутренних дел сообщило об отстранении шести должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.

Ранее ряд СМИ сообщил об длившихся два дня обысках у чиновников Нацгвардии.