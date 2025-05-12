15:21  12 мая
В Украине прогнозируют холодную и дождливую погоду
15:56  12 мая
В Тернополе няня оскорбляла 2-летнего ребенка: что ей угрожает
13:28  12 мая
В Киеве пьяные "блоггеры" хвастались оружием в прямом эфире
UA | RU
UA | RU
12 мая 2025, 13:58

САП и НАБУ объяснили, почему не комментируют обыски у чиновников Нацгвардии

12 мая 2025, 13:58
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным агентством не будет комментировать процесс и результаты следственных действий в уголовных производствах в отношении должностных лиц Национальной гвардии

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews.

Правоохранительные органы подчеркивают, что не комментируют ход и результаты расследований, пока не будет собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении.

Пока ни одному лицу в рамках соответствующих уголовных производств подозрение не вручено.

В НАБУ и САП отмечают, что факт проведения следственных действий не является подтверждением вины кого-либо.

"Следственные действия, прежде всего, означают проверку версий и направлены на сбор доказательств, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления или причастности конкретных лиц", - подчеркнули в САП.

И добавили, что все официальные сообщения о результатах расследования будут появляться исключительно через официальные каналы коммуникации антикоррупционных органов.

Напомним, Министерство внутренних дел сообщило об отстранении шести должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.

Ранее ряд СМИ сообщил об длившихся два дня обысках у чиновников Нацгвардии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ подозрение Нацгвардия САП расследование
Онлайн-казино и спецслужбы: расследование УП повлекло за собой кадровые изменения в СБУ
10 мая 2025, 12:20
В ГБР заявили, что с начала года украинцы нанесли государству ущерб на 6 млрд грн
08 мая 2025, 11:58
ВАКС арестовал экс-заместителя председателя ОП Андрея Смирнова
05 мая 2025, 12:36
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Правоохранитель из Буковины организовал схему незаконной переправки мужчин за границу
12 мая 2025, 16:20
В Одесской области полицейские разыскивают двух несовершеннолетних парней
12 мая 2025, 16:09
В Тернополе няня оскорбляла 2-летнего ребенка: что ей угрожает
12 мая 2025, 15:56
В НСЗУ рассказали, сколько украинцев страдают психическими расстройствами
12 мая 2025, 15:54
В Закарпатье служители московского патриархата за 10 000 долларов пытались переправить "клиента" в Румынию
12 мая 2025, 15:46
В Тернопольской области задержали злоумышленника, который за 12,6 тыс. долларов организовал незаконную переправку мужчин за границу
12 мая 2025, 15:38
За сутки украинские пограничники сбили 6 вражеских "шахедов" и 12 FPV-дронов
12 мая 2025, 15:29
В Украине прогнозируют холодную и дождливую погоду
12 мая 2025, 15:21
Нетрезвый водитель на Полтавщине пытался подкупить полицейских
12 мая 2025, 15:13
В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая торговала автомобилями для ВСУ
12 мая 2025, 14:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »