На вооружение ВСУ поступила дистанционная турель "Пернач"

фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства. Он получил название "Пернач"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

На турель "Пернача" устанавливается пулемет калибра 7.62 мм, а также блок системы управления с аккумулятором и камерой.

"Оператор управляет модулем по безопасному укрытию, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры", – отмечается в сообщении.

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к поставке мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун". Дрон построен по самолетной схеме.

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату украинского производства – аналог советской Ф-1.