Украинские бойцы ударили по оккупантам под Волчанском
В Харьковской области воины пограничной бригады наступления "Форпост" обнаружили и уничтожили позицию российских оккупантов под Волчанском
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Ежедневная боевая работа защитников продолжается.
"На днях операторы БПЛА обнаружили двух вражеских пехотинцев и отправили FPV-дроном им немного "кути", — говорится в сообщении.
Напомним, на Волчанском направлении воины-пограничники бригады "Форпост" уничтожили российскую "буханку".
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