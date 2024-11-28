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28 ноября 2024, 05:05

На вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm"

28 ноября 2024, 05:05
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Эта бронемашина отечественного производства предназначена для выполнения широкого спектра задач.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Машина оснащена автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании дают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса горючего ей хватает более чем на 700 км пути.

"Броня и конструктивная особенность "Oncilla-Shturm" обеспечивают защиту экипажа и десанта во время обстрела из стрелкового оружия, обломков и наезда на взрывоопасные предметы", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что стандартное оборудование бронетранспортера включает автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку. Вооружение машины – это дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Бронетранспортер "Oncilla-Shturm" может производиться в нескольких модификациях.

Напомним, Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к поставке мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун". Дрон построен по самолетной схеме.

война Минобороны ВСУ бронетехника бронеавтомобиль
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