В Запорожской области Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 млн

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На Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Это произошло возле временно оккупированного села Зеленополь Пологовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что вражеский ЗРК поразили операторы 412 ОББПС "NEMESIS". Пилоты показали, как тщательная планировка и современные технологии изменяют ситуацию на поле боя.

"В результате критических повреждений комплекс стал непригодным для применения. Стоимость нового ЗРК составляет около 25 миллионов долларов - еще одна серьезная потеря для российской системы ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря Силы обороны также уничтожили в Запорожской области российским ЗРК "Тор М-2".