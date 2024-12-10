На вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7"

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7. Он получил название "Droid TW 12.7"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя.

"Комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний", – сообщили в Минобороны.

Характеристики Droid TW 12.7:

пулемет калибра 12.7 мм;

гусеничная платформа для самых сложных условий;

дистанционное управление через планшет;

⁠работает на цифровой связи.

Напомним, 6 декабря Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Ад". Это оружие отечественного производства уже подтверждено боевое применение.

Недавно Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", которые теперь имеют расширенные возможности. В производстве дронов-ракет "Паляница" также есть продвижение.

Ранее сообщалось, что в ноябре арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.

Недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".

Также Минобороны кодифицировало к поставкам Силам обороны мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун".