Украинские военные уничтожили на севере российскую ДРГ: видео
Бойцы ВСУ уничтожили российскую ДРГ на севере Украины. Защитники столкнулись с россиянами почти вплотную
Об этом сообщает ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ, передает RegioNews.
"Вражеская диверсионная группа самоуверенно прокрадывалась лесополосой в тыл украинских позиций, но на ее пути оказались пехотинцы 32 ОМБр", – говорится в сообщении.
Украинские военные почти в упор столкнулись с оккупантами.
"И в итоге вышли победителями в этом стрелковом поединке", – констатировали в ОК "Север".
Напомним, на Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью 25 млн долларов.
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