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Бойцы ВСУ уничтожили российскую ДРГ на севере Украины. Защитники столкнулись с россиянами почти вплотную

Об этом сообщает ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ, передает RegioNews.

"Вражеская диверсионная группа самоуверенно прокрадывалась лесополосой в тыл украинских позиций, но на ее пути оказались пехотинцы 32 ОМБр", – говорится в сообщении.

Украинские военные почти в упор столкнулись с оккупантами.

"И в итоге вышли победителями в этом стрелковом поединке", – констатировали в ОК "Север".

Напомним, на Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью 25 млн долларов.