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20 сентября 2021, 18:59 1206

Взрыв авто в Днепре: следствием рассматриваются две версии

20 сентября 2021, 18:59 1206
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Фото Нацполиции
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По делу о теракте в Днепре, в котором погибли пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор-парамедик Алексей Кавлак, рассматривают две версии. Одна из них связана с их работой

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя областной прокуратуры Александр Савенко, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, теракт мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших или с "неприязненными отношениями с определенным кругом лиц". По его словам, погибшие имели активную гражданскую позицию.

Они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались достаточно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС, - пояснил он одну из версий.

Савенко также отметил, что говорить о том, что именно было изъято с места происшествия и была ли это самодельная бомба, можно будет только после экспертизы.

Как сообщалось, 15 сентября в Днепре взорвалось авто, двое погибших.

Полиция квалифицировала взрыв машины в Днепре как теракт.

Впоследствии появилась информация о погибших из-за взрыва автомобиля в Днепре.

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