Появилась информация о погибших из-за взрыва автомобиля в Днепре

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В Днепре при взрыве машины 15 сентября погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Обозреватель", второй погибший – Алексей Кавлак, он был сапером в зоне АТО.

По предварительной информации от правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку и она сдетонировала. В полиции также рассматривают вторую версию - умышленное убийство.

Напомним, что в Днепре около девяти утра на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина, в результате чего погибли два человека, находившиеся внутри. Полиция квалифицировала дело как теракт.