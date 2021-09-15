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15 сентября 2021, 11:33 56

Появилась информация о погибших из-за взрыва автомобиля в Днепре

15 сентября 2021, 11:33 56
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Фото: Обозреватель
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В Днепре при взрыве машины 15 сентября погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Обозреватель", второй погибший – Алексей Кавлак, он был сапером в зоне АТО.

По предварительной информации от правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку и она сдетонировала. В полиции также рассматривают вторую версию - умышленное убийство.

Напомним, что в Днепре около девяти утра на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина, в результате чего погибли два человека, находившиеся внутри. Полиция квалифицировала дело как теракт.

Украина смерть взрыв авто Днепр

 
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