Трампу нужно как можно быстрее завершить войну, чтобы иметь лавры миротворца.

Давить на Россию Америке нечем, да и страшно, что Россия может тогда развалиться от шока.

Давить на Украину есть чем, так что нужно давить вдвое сильнее. Фактически это принуждение к капитуляции.

Вдобавок, мировой опыт мирных соглашений говорит, что нужно давить на слабого, чтобы он принял условия сильного, так как давление на сильного не убедит его прекратить.

А с точки зрения Трампа, сильнее Россия не только потому, что там размер и ресурсы, а и потому, что там сильная власть, а не ненавистная демократия.

Нечто подобное я писал полтора года назад, когда подавляющее большинство обозревателей утверждало, что "Трамп придет, порядок наведе", игнорируя долгие тренды американско-российских отношений и антиевропейские настроения трамповских избирателей.

С того времени определенные вещи изменились. Страх перед развалом России в Америке еще увеличился, а инструментов давления на нее стало еще меньше (поинтересуйтесь, что прежде всего ликвидировал Маск на посту руководителя DOGE). В то же время европейцы смогли заместить подавляющую часть американской помощи, а российская угроза Европе стала намного реальнее.

То есть мы имеем ту же картину, что и полтора года назад, только очерченную более выразительно.

Но за эти полтора года все устали. Вот это и делает разницу.

В то же время вариантов у нас немного. Сделка на условиях Путина, включая демилитаризацию, "денацификацию" и передачу Запорожья и Херсона. Или поиск еще более глубокого взаимопонимания с европейцами, чтобы выстоять.

До выборов в США осталось немного. После выборов американцы сфокусируются на внутренних дрязгах и по крайней мере не будут делать ничего плохого.