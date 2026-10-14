Шесть погибших и 12 раненых: последствия российского удара по Луцку

Фото: ГСЧС

В Луцке в результате российской атаки беспилотников по гражданским объектам 14 октября погибли шесть человек, еще 12 пострадали. Среди травмированных - ребенок

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

"Шесть человек погибли, еще 12 ранены, в том числе ребенок, в результате российского удара по гражданским объектам в Луцке. На местах обстрелов продолжают работать подразделения ГСЧС", - сообщили в ГСЧС.

В девятиэтажном многоквартирном жилом доме травмировались два человека, в том числе ребенок, сообщил исполняющий обязанности начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

"Нашли тело еще одной погибшей. Сейчас уже 6 погибших: пять человек нашли при разборе завалов в оптовой группе, один человек умер в больнице", — сообщил Роман Романюк.

В девятиэтажном многоквартирном жилом доме травмировались два человека, в том числе ребенок.

Спасатели ликвидировали пожар в сборной. Работы по ликвидации последствий российской атаки продолжаются.

Напомним, в Луцке в результате попадания разрушений потерпела гражданская инфраструктура , в том числе оптовая компания европейских товаров "ЕвроГруппа". Ранее сообщалось о шести пострадавших.