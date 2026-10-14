В Тернополе беспилотник попал в админздание
Накануне Тернопольщина подверглась атаке беспилотниками
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, передает RegioNews.
В 23:44 в Тернополе произошло попадание в одно из административных помещений.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, вечером 13 октября и ночью российские войска атаковали Хмельнитчину беспилотниками. Горели предприятия, АЗС и дом, есть пострадавшие.
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