ДТП в Киеве: движение на Набережно-Крещатицкой осложнено
В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия 14 октября затруднено движение транспорта по улице Набережно-Крещатицкой в направлении Гаванского моста
Об этом сообщила патрульная полиция, передает RegioNews .
"В связи с ДТП на улице Набережно-Крещатицкой движение транспорта затруднено в направлении Гаванского моста", - сообщили в полиции.
Водителям советуют учесть эту информацию при планировании маршрута.
Напомним, в Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся. Авария произошла 3 сентября. По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.
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