ДТП в Киеве: движение на Набережно-Крещатицкой осложнено

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия 14 октября затруднено движение транспорта по улице Набережно-Крещатицкой в направлении Гаванского моста

Об этом сообщила патрульная полиция, передает RegioNews .

"В связи с ДТП на улице Набережно-Крещатицкой движение транспорта затруднено в направлении Гаванского моста", - сообщили в полиции.

Водителям советуют учесть эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся. Авария произошла 3 сентября. По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.